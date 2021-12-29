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Глава ВОЗ: «Дельта» и «омикрон» могут привести к «цунами новых случаев» COVID-19

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Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» привели к росту заболеваемости COVID-19 и смертности. Об этом 29 декабря заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, организация обеспокоена тем, что «омикрон» является более заразным, чем предыдущие варианты. «Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Кроме того, гендиректор ВОЗ призвал лидеров богатых стран и производителей вакцин помочь в достижении цели по вакцинации 70% жителей планеты к середине 2022 года.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил надежду на скорое завершение пандемии коронавируса. Тедрос Адханом Гебрейесус так же говорил о том, что наступающий 2022-й может стать годом окончания пандемии.

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