Глава ВОЗ: «Дельта» и «омикрон» могут привести к «цунами новых случаев» COVID-19

Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» привели к росту заболеваемости COVID-19 и смертности. Об этом 29 декабря заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



По его словам, организация обеспокоена тем, что «омикрон» является более заразным, чем предыдущие варианты. «Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.



Кроме того, гендиректор ВОЗ призвал лидеров богатых стран и производителей вакцин помочь в достижении цели по вакцинации 70% жителей планеты к середине 2022 года.

