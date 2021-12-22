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В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что наступающий 2022-й должен стать годом завершения пандемии COVID-19. Генерального директора организации 22 декабря процитировало РИА Новости.

«Я думаю, спустя два года мы лучше знаем вирус, и у нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, главное — применять имеющиеся эффективные средства против инфекции, включая прививки, а также избавиться от неравенства в распределении вакцин.

Ранее Гебрейесус заявил, что в 2021 году COVID-19 унес больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез и малярия вместе взятые в 2020-м.

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Комментарии (9)

vader
"Пандемию" завершат, но вся законодательная база, касающаяся сегрегации, останется. Кто ж ее отменит.

Зато на основе имеющихся цифровых решений можно заставлять людей добровольно испытывать новые и новые "лекарства", следовать программам "индивидуального развития", разработанным искусственным интеллектом на основании генетического паспорта. Красота, в общем.

А пандемия как таковая уже не нужна, это уже отработанный материал.
260569221
Пандемия завершится тогда, когда Гейтс этого захочет
Alex000
"Мы должны завершить эту пандемию"...
Да-да, всё правильно.
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