В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что наступающий 2022-й должен стать годом завершения пандемии COVID-19. Генерального директора организации 22 декабря процитировало РИА Новости.



«Я думаю, спустя два года мы лучше знаем вирус, и у нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — сказал Гебрейесус.



По словам главы ВОЗ, главное — применять имеющиеся эффективные средства против инфекции, включая прививки, а также избавиться от неравенства в распределении вакцин.