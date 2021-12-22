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Глава ВОЗ: COVID унес больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез и малярия вместе взятые

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В 2021 году из-за коронавируса во всём мире умерли около 3,5 млн человек. Об этом 22 декабря на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ отметил, что это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году.

Фото: ООН / Э.Шнейдер
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«В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году», — цитирует Гебрейесуса ТАСС в среду.

Каждую неделю коронавирус уносит около 50 тысяч жизней, добавил глава ВОЗ. Всего два дня назад сообщалось, что от COVID-19 в 2021 году умерли 3,3 млн человек.

В начале декабря в ВОЗ отчитались о резком росте смертельных случаев у больных малярией из-за нарушенных пандемией логистических цепочек.

В России за весь период пандемии в стране выявили 10 292 983 случая коронавируса, из них 835 447 — в Петербурге. Скончались 300 269 человек, из них 27 519 — в Петербурге. Ранее в среду стало известно, что Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости COVID-19, а количество случаев растет.

Фото: ООН / Э.Шнейдер

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Комментарии (11)

ahma
A средний возраст умерших от ковида 78,5 лет......
hyperborean
И что?
И зачем нам это сообщается?
vader
"В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней" - цитирует Гебрейесуса ТАСС в среду.

"Всего два дня назад сообщалось, что от COVID-19 в 2021 году умерли 3,3 млн человек."

Если каждые два дня накидывать по 200 тысяч умерших, можно успеть догнать до 5 миллионов до конца года. А там, глядишь, и до Юстиниановой чумы недалеко.
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