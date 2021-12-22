Глава ВОЗ: COVID унес больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез и малярия вместе взятые

В 2021 году из-за коронавируса во всём мире умерли около 3,5 млн человек. Об этом 22 декабря на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ отметил, что это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году.



Фото: ООН / Э.Шнейдер Поделиться Поделиться







«В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году», — цитирует Гебрейесуса ТАСС в среду.



Каждую неделю коронавирус уносит около 50 тысяч жизней, добавил глава ВОЗ. Всего два дня назад сообщалось, что от COVID-19 в 2021 году умерли 3,3 млн человек.

В начале декабря в ВОЗ отчитались о резком росте смертельных случаев у больных малярией из-за нарушенных пандемией логистических цепочек.

В России за весь период пандемии в стране выявили 10 292 983 случая коронавируса, из них 835 447 — в Петербурге. Скончались 300 269 человек, из них 27 519 — в Петербурге. Ранее в среду стало известно, что Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости COVID-19, а количество случаев растет.

