ВОЗ: Рост смертности от малярии связан с перебоями в лечении во время пандемии COVID-19

Так, в прошлом году всего в мире выявили 241 млн случаев заражения малярией и 627 тысяч смертей. В 2019 году случаев было на 14 млн меньше, а умерших — на 69 тысяч. В ВОЗ указали, что примерно 50 тысяч смертей в 2020 году «связаны с перебоями в предоставлении профилактики, диагностики и лечении малярии во время пандемии».

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) констатируют резкий рост количества смертей от малярии в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает 6 декабря «Интерфакс» .

95% случаев заражения малярией приходится на африканские страны. Этот же континент даёт 96% смертей. 80% смертей — это дети до пяти лет.



Ранее в 2021 году ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против инфекции, которой человек заражается после комариного укуса. Однако вакцина, которая разрабатывалась несколько десятилетий и испытывалась на 800 000 детей в Гане, Кении и Малави, защищает лишь в 39% случаев заражения.

