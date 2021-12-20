В 2021 году COVID-19 унес жизни более 3,3 млн человек

С начала 2021 года от коронавируса скончались более 3,3 млн человек. Данное значение превышает суммарный показатель смертности за прошлый год от ВИЧ, малярии и туберкулеза.
Как сообщает ТАСС 20 декабря, ссылаясь на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, COVID-19 еженедельно уносит жизни около 50 тысяч человек. По его словам, эти данные не учитывают смерти, сведения о которых не поступают, а также миллионы тех, которые случаются вследствие сбоев в работе служб здравоохранения из-за пандемии.
Глава ВОЗ добавил, что на данный момент Африка сталкивается с пятой волной распространения инфекции, определяющим фактором выступает «омикрон»-вариант коронавируса.
Гебрейесус отметил, что большое число контактов между людьми во время праздников приведет к росту числа заражений и смертей во многих странах. Кроме того, системам здравоохранения грозит перегрузка. Гендиректор организации призвал «принять трудные решения по защите себя и других» от болезни. В некоторых случаях — отсрочить или отменить праздничные мероприятия.