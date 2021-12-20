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В 2021 году COVID-19 унес жизни более 3,3 млн человек

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С начала 2021 года от коронавируса скончались более 3,3 млн человек. Данное значение превышает суммарный показатель смертности за прошлый год от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

Как сообщает ТАСС 20 декабря, ссылаясь на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, COVID-19 еженедельно уносит жизни около 50 тысяч человек. По его словам, эти данные не учитывают смерти, сведения о которых не поступают, а также миллионы тех, которые случаются вследствие сбоев в работе служб здравоохранения из-за пандемии.

Глава ВОЗ добавил, что на данный момент Африка сталкивается с пятой волной распространения инфекции, определяющим фактором выступает «омикрон»-вариант коронавируса.

Гебрейесус отметил, что большое число контактов между людьми во время праздников приведет к росту числа заражений и смертей во многих странах. Кроме того, системам здравоохранения грозит перегрузка. Гендиректор организации призвал «принять трудные решения по защите себя и других» от болезни. В некоторых случаях — отсрочить или отменить праздничные мероприятия.

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Комментарии (6)

ahma
Граждане России, у которых обнаружили штамм коронавируса «омикрон», болеют либо с незначительными симптомами, либо вообще без них. Об этом 13 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью на канале «Россия-1».

«Хочу сказать, что среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим», — сказал он (цитата по ТАСС).
Я Иванов
Проклятый падальщик. Языком чесать может, а одобрить Спутник не может. Трудные решения он принимает в туалете, скорее всего.
261797491
А теперь представьте, что этот ваш алкоголизм будет передаваться на всех подряд - и бабушек и детей, на непьющих.
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