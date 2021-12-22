Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости коронавирусом. Количество случаев растет

Заболеваемость по стране продолжает падать: накануне было 25 907 заразившихся. При этом в Петербурге ситуация обратная: 2166 случаев за 24 часа против 2075 вчера. Это опять первое место по России — как и накануне. На втором Москва с 1904 заболевшими.

При этом летальная статистика в Петербурге незначительно падает: 60 умерших за сутки против 66 накануне. Это второе место по стране после Москвы с 81 смертью. Всего по России за 24 часа зафиксировано 1020 летальных исходов (1027 вчера).



За весь период пандемии в стране выявили 10 292 983 случая коронавируса, из них 835 447 — в Петербурге. Скончались 300 269 человек, из них 27 519 — в Петербурге.

