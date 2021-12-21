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Петербург вышел на первое место в России по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в России выявили 25 907 новых случаев коронавируса. Об этом 21 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость в стране продолжает падать: накануне было 27 022 случая. При этом в Петербурге снова начался рост: 2 075 заразившихся за 24 часа против 1 958 накануне. Город вышел на первое место в стране по этому показателю. На втором теперь Москва с 1 906 заболевшими.

Летальная статистика в Петербурге почти не меняется: 66 умерших за сутки против 64 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 80 смертями. Всего в России зафиксировано 1 027 летальных исходов против 1 019 накануне.

За весь период пандемии в стране выявили 10 267 719 случаев коронавируса, из них 833 281 — в Петербурге. Скончались 299 249 человек, из них 27 459 — в Петербурге.

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Комментарии (5)

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Как обычно: умер человек С модной инфекцией = умер ОТ неё. Эпидемия тестов с 70% достоверностью (50% - это подкидывание монетки на орёл и решку) и идиотов в одном флаконе вместе взятых...
Carolus
Тот случай, когда нам всем выгодны низкая - заниженная, сфальсифицированная, ложная статистика. Почему? Во-первых, она в других регионах фальсифицируется. Во-вторых, нас здесь много - город большой. В-третьих, эта статистика влияет на то, с какой громкостью и интенсивностью шаманский ансамбль Беглова и Башметовой будет бить в бубен антиковидных ограничений. Эффективность которых ну как обычно от шаманских плясок, но создает видимость действий, дабы создать имитационно-положительную репутацию участникам ансамбля. Поэтому лучше пусть заниженная статистика, чем QR-коды, локдауны и другие ограничения. Уважаемые шаманы в Смольном - скорее фальсифицируйте статистику, категорически поддерживаю любые решения в этом плане!
Irenka
Ну хоть в чем-то первое место занял. Лучше бы по уборке снега, конечно, но тут все наоборот.
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