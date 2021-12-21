Петербург вышел на первое место в России по заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость в стране продолжает падать: накануне было 27 022 случая. При этом в Петербурге снова начался рост: 2 075 заразившихся за 24 часа против 1 958 накануне. Город вышел на первое место в стране по этому показателю. На втором теперь Москва с 1 906 заболевшими.

Летальная статистика в Петербурге почти не меняется: 66 умерших за сутки против 64 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 80 смертями. Всего в России зафиксировано 1 027 летальных исходов против 1 019 накануне.

За весь период пандемии в стране выявили 10 267 719 случаев коронавируса, из них 833 281 — в Петербурге. Скончались 299 249 человек, из них 27 459 — в Петербурге.

