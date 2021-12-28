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Глава Минздрава Мурашко: Хочется верить, что пандемия закончится в 2022 году

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил надежду на скорое завершение пандемии коронавируса. По его словам, уже более 78 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от инфекции.

«Хочется верить, что пандемия закончится в 2022 году», — заявил глава ведомства 28 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».

Мурашко также отметил, что появление новых препаратов от COVID-19 не является причиной для того, чтобы отложить вакцинацию.

«Фонтанка» писала, что, по словам Мурашко, в мире пока не придумали идеального лекарства от COVID-19. Те, что появляются сегодня, предназначены в основном для раннего старта.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус так же понадеялся, что наступающий 2022-й станет годом завершения пандемии. Главное, отметил генеральный директор ВОЗ, применять имеющиеся эффективные средства против инфекции.

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