Глава Минздрава Мурашко: Хочется верить, что пандемия закончится в 2022 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил надежду на скорое завершение пандемии коронавируса. По его словам, уже более 78 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от инфекции.



«Хочется верить, что пандемия закончится в 2022 году», — заявил глава ведомства 28 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».



Мурашко также отметил, что появление новых препаратов от COVID-19 не является причиной для того, чтобы отложить вакцинацию.



«Фонтанка» писала, что, по словам Мурашко, в мире пока не придумали идеального лекарства от COVID-19. Те, что появляются сегодня, предназначены в основном для раннего старта.

