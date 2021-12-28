Мурашко: Мы не имеем идеального лекарства от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в мире пока не придумали идеального препарата против COVID-19. Такое заявление министра прозвучало в его интервью телеканалу «Россия-24» во вторник, 28 декабря.



«Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, — это препараты для раннего старта. То есть пациент должен принимать, чтобы оказаться в безопасном формате течения заболевания. Начинать терапию нужно в первые три дня. Это идеальный вариант», — отметил Мурашко.

