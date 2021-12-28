Мурашко: Мы не имеем идеального лекарства от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в мире пока не придумали идеального препарата против COVID-19. Такое заявление министра прозвучало в его интервью телеканалу «Россия-24» во вторник, 28 декабря.
«Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, — это препараты для раннего старта. То есть пациент должен принимать, чтобы оказаться в безопасном формате течения заболевания. Начинать терапию нужно в первые три дня. Это идеальный вариант», — отметил Мурашко.
В то же время, по его словам, появление новых препаратов от ковида не может быть причиной, чтобы откладывать вакцинацию. По данным Минздрава, первый компонент прививки от коронавируса на сегодняшний день получили более 78 млн россиян.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета в стране, по её мнению, необходима 100-процентная вакцинация населения. Между тем, по последним данным, этот показатель в РФ сейчас составляет немногим более