Министерство не согласилось с министром: все случаи «омикрона» завозные

Министерство здравоохранения к вечеру 25 декабря опровергло утреннее заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко. Все больные «омикроном» россияне привезли его из-за рубежа.
Опровергающее Мурашко сообщение распространила пресс-служба Минздрава: «В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено».
Во время поездки в Ростов-на-Дону Михаил Мурашко сказал, что штамм начал распространяться среди населения и уже есть случаи заражения внутри страны, а не только привозные.