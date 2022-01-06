Выливший кислоту на возлюбленную житель Петербурга отметит 8 марта под арестом

Как сообщает 6 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, срок меры пресечения 24-летнему Даниилу Коту продлили до 8 марта. Решение он принял без возражений.
Фигуранту предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Так квалифицировали химические ожоги 11% тела, которые 10 декабря получила на набережной канала Грибоедова 16-летняя жительница Ленобласти. Разбавленная водой серная кислота попала ей на голову, лицо, шею, тело и руки, пострадали глаза. Досталось также её 18-летнему другу.
Кот в суде признался, что на нападение его подтолкнули неразделённые чувства к девушке.
В конце декабря в аппарате детского омбудсмена сообщили, что врачи вывели пострадавшую из медикаментозной комы.