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Выливший кислоту на возлюбленную житель Петербурга отметит 8 марта под арестом

Октябрьский районный суд Петербурга оставил под стражей Даниила Кота, обвиняемого в нападении на 16-летнюю девушку в центре города. Обживать камеру в следственном изоляторе ему предстоит до весны.

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Как сообщает 6 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, срок меры пресечения 24-летнему Даниилу Коту продлили до 8 марта. Решение он принял без возражений.

Фигуранту предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Так квалифицировали химические ожоги 11% тела, которые 10 декабря получила на набережной канала Грибоедова 16-летняя жительница Ленобласти. Разбавленная водой серная кислота попала ей на голову, лицо, шею, тело и руки, пострадали глаза. Досталось также её 18-летнему другу.

Кот в суде признался, что на нападение его подтолкнули неразделённые чувства к девушке.

В конце декабря в аппарате детского омбудсмена сообщили, что врачи вывели пострадавшую из медикаментозной комы.

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Комментарии (3)

260755181
Он уже пол сменил что ли? Че бы ему 8 марта отмечать?
265942990
И надеюсь это будет первое, но не последнее восьмое марта, проведённое под арестом. Кон Чен Ый.
Din1922
Если по 8 марта, то да отметит в камере, а если до 8 марта, то его могут отпустить до 8 марта, то он может праздник отметить дома.
Автор специально для для разжевал.
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