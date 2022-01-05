Протестующие в Алма-Ате взяли мэрию, дым встал над акиматом, прокуратурой, резиденцией президента

По словам корреспондента РИА Новости, люди разбили окна на первом этаже и проникли в здание с нескольких сторон. Над мэрией поднимается чёрный дым, из окон вырывается огонь. Слышны выстрелы.

Протестующие в Алма-Ате 5 января ворвались в здание мэрии, там начался пожар.

По данным КазТАГ, также дым виден над зданием резиденции президента. NEXTA Live публикует кадры горящего здания прокуратуры в Алма-Ате.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что в Алма-Ате сожжены и разбиты как минимум 33 спецмашины, из них 16 полицейских, 7 скорых, 2 пожарные, 7 грузовиков и один бензовоз.



В Актобе протестующих, которые пытались взять штурмом местную администрацию, силовики отогнали от здания, передаёт RT.



После протестных акций в Алма-Ате в медучреждения обратились 190 человек, среди пострадавших — 137 полицейских и 53 гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления общественного здоровья города.



При этом пассажирские самолёты продолжают летать в Казахстан. По данным онлайн-табло московских аэропортов, рейсы «Аэрофлота» и Air Astana между странами по-прежнему выполняются. Вылет борта в Нур-Султан из Пулково (Петербург) тоже не отменяли.

