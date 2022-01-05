Протестующие в Алма-Ате взяли мэрию, дым встал над акиматом, прокуратурой, резиденцией президента

Протестующие в Алма-Ате 5 января ворвались в здание мэрии, там начался пожар.
По словам корреспондента РИА Новости, люди разбили окна на первом этаже и проникли в здание с нескольких сторон. Над мэрией поднимается чёрный дым, из окон вырывается огонь. Слышны выстрелы.
По информации агентства, сотрудники правоохранительных органов покинули площадь около акимата.
По данным КазТАГ, также дым виден над зданием резиденции президента. NEXTA Live публикует кадры горящего здания прокуратуры в Алма-Ате.
Протестующие избивают и стреляют в военных, сослуживцы оттаскивают раненого, передают соцсети.
Очевидцы в соцсетях рассказывают, что в Алма-Ате сожжены и разбиты как минимум 33 спецмашины, из них 16 полицейских, 7 скорых, 2 пожарные, 7 грузовиков и один бензовоз.
В Актобе протестующих, которые пытались взять штурмом местную администрацию, силовики отогнали от здания, передаёт RT.
После протестных акций в Алма-Ате в медучреждения обратились 190 человек, среди пострадавших — 137 полицейских и 53 гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления общественного здоровья города.
При этом пассажирские самолёты продолжают летать в Казахстан. По данным онлайн-табло московских аэропортов, рейсы «Аэрофлота» и Air Astana между странами по-прежнему выполняются. Вылет борта в Нур-Султан из Пулково (Петербург) тоже не отменяли.