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Протестующие в Алма-Ате взяли мэрию, дым встал над акиматом, прокуратурой, резиденцией президента

Пострадали уже около 200 человек, в том числе силовики.

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Протестующие в Алма-Ате 5 января ворвались в здание мэрии, там начался пожар.

По словам корреспондента РИА Новости, люди разбили окна на первом этаже и проникли в здание с нескольких сторон. Над мэрией поднимается чёрный дым, из окон вырывается огонь. Слышны выстрелы.

По информации агентства, сотрудники правоохранительных органов покинули площадь около акимата.

По данным КазТАГ, также дым виден над зданием резиденции президента. NEXTA Live публикует кадры горящего здания прокуратуры в Алма-Ате.

Протестующие избивают и стреляют в военных, сослуживцы оттаскивают раненого, передают соцсети.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что в Алма-Ате сожжены и разбиты как минимум 33 спецмашины, из них 16 полицейских, 7 скорых, 2 пожарные, 7 грузовиков и один бензовоз.

В Актобе протестующих, которые пытались взять штурмом местную администрацию, силовики отогнали от здания, передаёт RT.

После протестных акций в Алма-Ате в медучреждения обратились 190 человек, среди пострадавших — 137 полицейских и 53 гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления общественного здоровья города.

При этом пассажирские самолёты продолжают летать в Казахстан. По данным онлайн-табло московских аэропортов, рейсы «Аэрофлота» и Air Astana между странами по-прежнему выполняются. Вылет борта в Нур-Султан из Пулково (Петербург) тоже не отменяли.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($ 0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($ 0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($ 0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.

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Комментарии (123)

Милая +
Сочувствую простым людям, оказавшимся внутри этой заварухи.
hoboot
уважаю казахский народ. они способны бороться и отстаивать право на жизнь в своей стране. за социализм!
Ганс-Дитрих Геншер
В Казахстане силовики начали присоединяться к протестующим

В Казахстане полицейские и бойцы СОБРа начали частично переходить на сторону протестующих.
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