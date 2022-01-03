Всего три нарушителя. Смольный проверил, как магазины и рестораны соблюдают антиковидные требования

В Петербурге начали действовать новые ограничения, которые расширили список мест, где требуется QR-код. Соблюдение 121-го коронавирусного постановления проверяли сотрудники комитетов по контролю за имуществом и по промышленной политике. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Смольного.
За сутки они обошли 28 магазинов, 15 кафе и ресторанов и еще три предприятия сферы услуг в Центральном и Красносельском районах. Нарушения выявили в двух магазинах, где у персонала не было QR-кодов, масок и журналов термометрии, также отсутствовала разметка для дистанцирования посетителей. А один клуб на Большой Конюшенной улице попался на ночной работе.
Возбуждены административные производства, нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.
Со 2 января для посещения магазинов (не продуктовых), общепита, учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний, а также спортивных мероприятий (тех, где будет больше 40 человек) требуется QR-код. Подробнее о новых ограничениях читайте в материале «Фонтанки».