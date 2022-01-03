FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -6
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Всего три нарушителя. Смольный проверил, как магазины и рестораны соблюдают антиковидные требования

0
Печать

В Петербурге начали действовать новые ограничения, которые расширили список мест, где требуется QR-код. Соблюдение 121-го коронавирусного постановления проверяли сотрудники комитетов по контролю за имуществом и по промышленной политике. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Смольного.

За сутки они обошли 28 магазинов, 15 кафе и ресторанов и еще три предприятия сферы услуг в Центральном и Красносельском районах. Нарушения выявили в двух магазинах, где у персонала не было QR-кодов, масок и журналов термометрии, также отсутствовала разметка для дистанцирования посетителей. А один клуб на Большой Конюшенной улице попался на ночной работе.

ПоделитьсяПоделиться

Возбуждены административные производства, нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Со 2 января для посещения магазинов (не продуктовых), общепита, учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний, а также спортивных мероприятий (тех, где будет больше 40 человек) требуется QR-код. Подробнее о новых ограничениях читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний