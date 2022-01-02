На премьер-министра Гаити совершено покушение. Политик не пострадал, но есть погибшие

На Гаити совершено покушение на жизнь премьер-министра страны Ариэля Анри. Попытка нападения на политика произошла во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив. Об этом в вечером в воскресенье, 2 января, сообщает телеканал teleSUR .

В сообщении уточняется, что после выхода Анри из храма, где проходила праздничная служба, поблизости раздалось несколько выстрелов. Охрана же сразу отвела премьера в безопасное место, он не пострадал. При этом в перестрелке по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Торжественные мероприятия были отменены.

В конце декабря прошлого года вооруженные банды, действующие на территории Гаити, призвали премьера не приезжать на официальные мероприятия, а также совершили атаку с применением огнестрельного оружия на бригаду, которая занималась установкой сцены на главной площади города.



«Фонтанка» писала, что в начале июля 2021 года в результате покушения погиб президент Гаити Жовенель Моиз. Позднее был задержан человек, которого считают координатором убийства главы островного государства.

