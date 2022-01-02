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На премьер-министра Гаити совершено покушение. Политик не пострадал, но есть погибшие

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На Гаити совершено покушение на жизнь премьер-министра страны Ариэля Анри. Попытка нападения на политика произошла во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив. Об этом в вечером в воскресенье, 2 января, сообщает телеканал teleSUR.

В сообщении уточняется, что после выхода Анри из храма, где проходила праздничная служба, поблизости раздалось несколько выстрелов. Охрана же сразу отвела премьера в безопасное место, он не пострадал. При этом в перестрелке по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Торжественные мероприятия были отменены.

В конце декабря прошлого года вооруженные банды, действующие на территории Гаити, призвали премьера не приезжать на официальные мероприятия, а также совершили атаку с применением огнестрельного оружия на бригаду, которая занималась установкой сцены на главной площади города.

«Фонтанка» писала, что в начале июля 2021 года в результате покушения погиб президент Гаити Жовенель Моиз. Позднее был задержан человек, которого считают координатором убийства главы островного государства.

Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных лиц на его резиденцию 7 июля. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и госпитализирована. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

Позже по подозрению в нападении на резиденцию главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный м.омент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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