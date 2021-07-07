Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля. Вооруженные злоумышленники кричали, что они сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), пишет Miami Herald.
«Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!» — кричит один из участников нападения. При этом к управлению они не имели никакого отношения.
Президент Гаити получил смертельное ранение и погиб. Его супруга в тяжелом состоянии. В стране ввели военное положение, оно продлится 15 дней.
Video from President Jovenel #Moïse's assassination in #Haiti.— Anonymous (@YourAnonCentral) July 7, 2021
The assassins claimed to be DEA; spoke a mix of Spanish & English with a US accent. Haiti's government says highly trained foreign attackers involved. All borders & airports shut.
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В Доминиканской Республике, добавляет издание, расследуют версию бегстве нападавших на свою территорию. Они предполагают, что нападение на президента совершил отряд из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. По предварительной информации, они действовали по заказу «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей».
Жовенель Моиз — известный в Гаити бизнесмен. В 2015 году тогдашний президент Гаити Мишель Мартейи назначил его преемником. Моиз стал кандидатом на пост главы республики от либеральной партии PHTK. Бизнесмен смог занять первую строчку в первом туре, однако его соперник Жюд Селестен не признал итоги, что вылилось в массовые протесты. На повторных выборах Моиз заручился поддержкой более половины избирателей. Страну он возглавил в феврале 2017-го.