Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля. Вооруженные злоумышленники кричали, что они сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), пишет Miami Herald.



«Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!» — кричит один из участников нападения. При этом к управлению они не имели никакого отношения.



Президент Гаити получил смертельное ранение и погиб. Его супруга в тяжелом состоянии. В стране ввели военное положение, оно продлится 15 дней.