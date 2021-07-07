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Нападение на президента Гаити попало на видео. Под подозрением группа латиноамериканцев

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля. Вооруженные злоумышленники кричали, что они сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), пишет Miami Herald.

«Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!» — кричит один из участников нападения. При этом к управлению они не имели никакого отношения.

Президент Гаити получил смертельное ранение и погиб. Его супруга в тяжелом состоянии. В стране ввели военное положение, оно продлится 15 дней.

В Доминиканской Республике, добавляет издание, расследуют версию бегстве нападавших на свою территорию. Они предполагают, что нападение на президента совершил отряд из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. По предварительной информации, они действовали по заказу «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей».

Жовенель Моиз — известный в Гаити бизнесмен. В 2015 году тогдашний президент Гаити Мишель Мартейи назначил его преемником. Моиз стал кандидатом на пост главы республики от либеральной партии PHTK. Бизнесмен смог занять первую строчку в первом туре, однако его соперник Жюд Селестен не признал итоги, что вылилось в массовые протесты. На повторных выборах Моиз заручился поддержкой более половины избирателей. Страну он возглавил в феврале 2017-го.

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Комментарии (3)

тов
По "странному совпадению" этот президент был против локдаунов и ношения иасок на гаити.
nuga
Этот Моиз настоящий рабовладелец,ставленник Штатов,грабил страну,прибыль выводил,народ нищете прозябал. Нужно называть вещи своими именами.Гаити беднейшая страна,любой бизнесмен президент на этом фоне преступник.
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