Задержан человек, которого считают координатором убийства президента Гаити

Предполагаемый координатор операции по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза задержан местными правоохранительными органами. Как передаёт 12 июля ТАСС, об этом объявил на пресс-конференции в воскресенье руководитель Национальной полиции республики Леон Шарль.



«Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, — сказал он. — Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США».

