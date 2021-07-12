FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

Задержан человек, которого считают координатором убийства президента Гаити

Предполагаемый координатор операции по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза задержан местными правоохранительными органами. Как передаёт 12 июля ТАСС, об этом объявил на пресс-конференции в воскресенье руководитель Национальной полиции республики Леон Шарль.

«Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, — сказал он. — Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США».

Задержанный — гражданин Гаити. Глава полиции назвал его одним из «разработчиков плана убийства».

Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных лиц на его резиденцию 7 июля. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и госпитализирована. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

Позже по подозрению в нападении на резиденцию главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Pilat
Во врут то.
Всем уже известно, что координатора зовут Майкл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний