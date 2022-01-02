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Разговор Зеленского и Байдена состоится вечером 2 января. Президенты созвонятся после 23:00

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Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джозефом Байденом состоится вечером в воскресенье, 2 января. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву (23:00 мск. — Прим. ред.)», — написал Никифоров.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что Байден, как ожидается, проинформирует Зеленского о запланированных переговорах с участием России по вопросам безопасности.

Напомним, что незадолго до наступления Нового года президент США Джо Байден также созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Их разговор продлился 50 минут. После этого Путин заявил, что Россия может разорвать отношения с США из-за «беспрецедентных санкций» на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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Комментарии (6)

267026136
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела/ ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Laska77
и к чему новость? Они что "по громкой" говорить будут? лично мне уже давно неинтересно о чем бояре на кухне говорят.
chip1
Путин опередил украинского актеришку, старик Байден ему уже все пообещал! Курите бамбук!
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