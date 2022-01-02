Разговор Зеленского и Байдена состоится вечером 2 января. Президенты созвонятся после 23:00

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джозефом Байденом состоится вечером в воскресенье, 2 января. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.
«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву (23:00 мск. — Прим. ред.)», — написал Никифоров.
Накануне агентство Associated Press сообщало, что Байден, как ожидается, проинформирует Зеленского о запланированных переговорах с участием России по вопросам безопасности.
Напомним, что незадолго до наступления Нового года президент США Джо Байден также созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Их разговор продлился 50 минут. После этого Путин заявил, что Россия может разорвать отношения с США из-за «беспрецедентных санкций» на фоне обострения ситуации вокруг Украины.