Путин провел телефонные переговоры с Байденом

Владимир Путин поздним вечером 30 декабря провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом.
В Белом доме уточнили, что разговор начался в 15.35 по времени восточного побережья США (23.35 по Москве) и продлился 50 минут. Подробности беседы пока не раскрываются. Ранее в Белом доме заявляли, что Байден планирует обсудить с российским коллегой ситуацию на Украине. По словам источников американских изданий, США готовы пригрозить России новыми «беспрецедентными экономическими санкциями» и предоставить дополнительную военную помощь Киеву в случае агрессии с российской стороны.