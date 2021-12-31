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Путин провел телефонные переговоры с Байденом

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Владимир Путин поздним вечером 30 декабря провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом.

В Белом доме уточнили, что разговор начался в 15.35 по времени восточного побережья США (23.35 по Москве) и продлился 50 минут. Подробности беседы пока не раскрываются. Ранее в Белом доме заявляли, что Байден планирует обсудить с российским коллегой ситуацию на Украине. По словам источников американских изданий, США готовы пригрозить России новыми «беспрецедентными экономическими санкциями» и предоставить дополнительную военную помощь Киеву в случае агрессии с российской стороны.

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Комментарии (2)

Денеб
Предновогодняя дедовщина......
Wert
50 минут международки! \о/
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