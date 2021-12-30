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Washington Post: Байден заявит Путину о готовности ввести новые санкции из-за Украины

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Президент США Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Путиным, который запланирован на поздний вечер 30 декабря, собирается заявить об угрозе новых экономических санкций США в случае «вторжения РФ на Украину». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Собеседник издания добавил, что американские власти хотят показать, что США готовы действовать дипломатично, но на агрессию в отношении Украины последует ответ в виде новых санкций, усиления НАТО и военной помощи Киеву.

Напомним, телефонные переговоры Путина с Байденом намечены на 23:30 30 декабря.

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Комментарии (4)

Hans-Christian
23:30 по Москве? Хотя... Это же хозяину отчитываться, а не опаздывать на совещание с местными холопами, тут нужно в любое время и без опозданий.
266182335
Бидон совсем уже того.
Денеб
Чума на обоих!
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