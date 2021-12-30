Washington Post: Байден заявит Путину о готовности ввести новые санкции из-за Украины

Президент США Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Путиным, который запланирован на поздний вечер 30 декабря, собирается заявить об угрозе новых экономических санкций США в случае «вторжения РФ на Украину». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.



Собеседник издания добавил, что американские власти хотят показать, что США готовы действовать дипломатично, но на агрессию в отношении Украины последует ответ в виде новых санкций, усиления НАТО и военной помощи Киеву.

