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В Белом доме рассказали, о чем Байден будет разговаривать с Путиным в канун Нового года

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Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом запланирован на поздний вечер 30 декабря. Эту информацию 29 декабря подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Белом доме уточнили, что телефонный разговор между главами государств запросила российская сторона. Также власти США заявили, что Байден собирается рассказать Путину о «дипломатических возможностях для деэскалации вокруг Украины». При этом США готовы расширить военную помощь Киеву «в случае вторжения РФ на Украину», подчеркнули в Белом доме.

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Комментарии (5)

Danik
Будут жаловаться на тяжёлую долю пенсионеров! Не отпускают с работы даже на НГ!
- У Вас по чем бензин?
- И у нас столько же!
Хотя Байден знает цену, а вот наш скорее всего даже не догадывается!)
Артист ритуальных услуг
- merry christmas!
- mmmm.. Yes!
:)
Денеб
Чума на оба ваших дома!
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