В Белом доме рассказали, о чем Байден будет разговаривать с Путиным в канун Нового года

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом запланирован на поздний вечер 30 декабря. Эту информацию 29 декабря подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Белом доме уточнили, что телефонный разговор между главами государств запросила российская сторона. Также власти США заявили, что Байден собирается рассказать Путину о «дипломатических возможностях для деэскалации вокруг Украины». При этом США готовы расширить военную помощь Киеву «в случае вторжения РФ на Украину», подчеркнули в Белом доме.