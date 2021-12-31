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Путин сказал, что Россия может разорвать отношения с США из-за санкций

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«Беспрецедентные санкции» со стороны США на фоне обострения ситуации вокруг Украины могут привести к полному разрыву отношений между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом, сообщает 31 декабря ТАСС.

Байден предупредил о масштабных санкциях «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы». «Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после разговора глав государств заявила, что Байден предупредил Путина о решительных мерах в случае нападения России на Украину. Американский лидер подчеркнул, что «значительного прогресса на переговорах [по безопасности] можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации».

Владимир Путин поздним вечером 30 декабря провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом. Разговор начался в 15:35 по времени восточного побережья США (23:35 по Москве) и продлился 50 минут.

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Комментарии (51)

ahma
Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда (c)
Sergik7
У каждого своя правда
Андрей К._5e4ce28835681
А, между прочим, Пёрл Харбор случился как раз из-за санкций. А у нас Цирконы с успехом испытали. Так чтооо... Дедушка Байден хоть и старенький, но кое-что понимает.
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