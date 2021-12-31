Путин сказал, что Россия может разорвать отношения с США из-за санкций

«Беспрецедентные санкции» со стороны США на фоне обострения ситуации вокруг Украины могут привести к полному разрыву отношений между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом, сообщает 31 декабря ТАСС.



Байден предупредил о масштабных санкциях «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы». «Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

