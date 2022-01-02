Путин и Эрдоган обсудили взаимные гарантии безопасности России

«Были затронуты международные темы, включая предложения о выработке договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган также обсудили Сирию, Ливию и Закавказье.

Турция выступает за снижение напряженности между Россией и НАТО, заявил в декабре 2021 года министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«НАТО не доверяет России, а та считает, что НАТО ее окружает. Это не что иное, как напряженность», — сказал он, подчеркнув, что Турция даже думать не хочет о развязывании военных действий.