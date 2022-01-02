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Путин и Эрдоган обсудили взаимные гарантии безопасности России

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры 2 января. Новогодние поздравления не затмили деловую повестку.

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«Были затронуты международные темы, включая предложения о выработке договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган также обсудили Сирию, Ливию и Закавказье.

Турция выступает за снижение напряженности между Россией и НАТО, заявил в декабре 2021 года министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«НАТО не доверяет России, а та считает, что НАТО ее окружает. Это не что иное, как напряженность», — сказал он, подчеркнув, что Турция даже думать не хочет о развязывании военных действий.

Ранее «Фонтанка» писала, что Эрдоган вызвался помирить Россию и Украину, заявив о намерении выступить посредником в преодолении кризиса между Москвой и Киевом.

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Комментарии (18)

Михаил Петров-Водкин
Кремлёвский дед боится турок больше, чем американцев.
SERGEY111
Знаем мы гарантии безопасности Турции - если что то не моргнув глазом турки жмут на гашетку , утрись Россия и надейся непонятно на что .
***_555
Ырдогаша за самолёт ответил? Все субъекты РФ признал?
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