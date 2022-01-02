После выдачи цифрового паспорта бумажный вариант будет аннулирован

Классический бумажный паспорт гражданина РФ будет аннулирован после выдачи цифрового документа. Об этом 2 января на своей странице в Twitter сообщает МВД России.
В настоящий момент МВД, Минцифры и другие профильные ведомства работают над внедрением документа нового образца — пластиковой карты с электронным носителем информации. Как ранее заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, электронный паспорт будет содержать несколько степеней защиты от подделок. Туда будут внесены персональные данные человека и его фотография. По желанию в память чипа можно будет добавить дополнительную информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.
«Фонтанка» писала, что электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. В пилотном режиме новый документ запустят в Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом замена бумажного паспорта на смарт-карту останется выбором каждого россиянина.