После выдачи цифрового паспорта бумажный вариант будет аннулирован

Классический бумажный паспорт гражданина РФ будет аннулирован после выдачи цифрового документа. Об этом 2 января на своей странице в Twitter сообщает МВД России.



В настоящий момент МВД, Минцифры и другие профильные ведомства работают над внедрением документа нового образца — пластиковой карты с электронным носителем информации. Как ранее заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, электронный паспорт будет содержать несколько степеней защиты от подделок. Туда будут внесены персональные данные человека и его фотография. По желанию в память чипа можно будет добавить дополнительную информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.

