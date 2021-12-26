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МВД: В России электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года

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Выдачу электронных паспортов в России планируют начать с января 2023 года. Об этом 26 декабря заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

Документ будет оформлен в виде пластиковой карты. Прогнозируется, что на первоначальном этапе их получат не менее 100 тысяч человек, все зависит от желания граждан.

«Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается», — цитирует Казакову ТАСС. Она добавила, что электронный паспорт будет иметь такой же статус, как и бумажный.

Ранее в Минцифры рассказали, что все разногласия, возникшие при разработке указа о цифровых паспортах, сняты. Документ готов к передаче на рассмотрение в администрацию президента. Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что электронные паспорта планируют ввести в трех субъектах России до конца 2022 года. Такое удостоверение личности будет существовать в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Замена бумажного документа будет добровольной, заверил министр.

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Комментарии (1)

тов
Серверные комнаты системы электронных паспортов расположены в серверной гиббд- под разводкой труб советских времен горячего, холодного водоснабжения и канализации.
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