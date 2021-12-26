МВД: В России электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года

Выдачу электронных паспортов в России планируют начать с января 2023 года. Об этом 26 декабря заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».



Документ будет оформлен в виде пластиковой карты. Прогнозируется, что на первоначальном этапе их получат не менее 100 тысяч человек, все зависит от желания граждан.



«Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается», — цитирует Казакову ТАСС. Она добавила, что электронный паспорт будет иметь такой же статус, как и бумажный.

