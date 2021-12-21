«Сняли все разногласия». В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах

Проект указа об электронных паспортах будет внесен на рассмотрение в администрацию президента до конца этой недели. Об этом 21 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.



Он отметил, что все разногласия, возникшие при разработке документа, урегулированы.



Ранее Шадаев говорил, что цифровые паспорта планируют ввести в трех субъектах России до конца 2022 года. Такое удостоверение личности будет существовать в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Замена бумажного документа будет добровольной, заверил министр.

