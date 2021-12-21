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«Сняли все разногласия». В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах

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Проект указа об электронных паспортах будет внесен на рассмотрение в администрацию президента до конца этой недели. Об этом 21 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Он отметил, что все разногласия, возникшие при разработке документа, урегулированы.

Ранее Шадаев говорил, что цифровые паспорта планируют ввести в трех субъектах России до конца 2022 года. Такое удостоверение личности будет существовать в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Замена бумажного документа будет добровольной, заверил министр.

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Комментарии (13)

LiChaBaTa
Обязательно нужно предусмотреть защиту от дублирования. Например как с сим-картами - в случае обнаружения дубля в системе блокируются обе сим-карты.
PauG
Уже бы давно пора вживить пару электродов всем: проходишь рамку металлодетектора, и сразу кому надо видно кто идёт, сколько налогов должен, сколько алкоголя и солей в крови, чем болен и с кем незаконно спал.
А то вчера товарищ пытался оплатить в метро лицом - не взяли
gatsby55
База скоро в продаже
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