FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Электронные паспорта появятся в трех субъектах РФ до конца 2022 года

5
Печать

До конца 2022 года в трех субъектах РФ планируют ввести электронные паспорта в двух видах. Об этом 18 октября сообщило ИА REGNUM, ссылаясь на главу Минцифры Максута Шадаева.

По словам чиновника, такое удостоверение личности будет существовать в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

Министр отметил, что по части документов можно иметь полноценный цифровой двойник на своем мобильном.

«Мы запустили в пилотном режиме двойник СТС. Надеюсь, что в ближайшее время можно будет туда перевести и водительское удостоверение», — добавил Шадаев.

Цифровые двойники не будут отменять бумажные версии документов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

iphonedimona
Я всё понял, кроме трёх субъектов из заголовка. Где?
07A
Даешь чипизацию! Кстати и Кортичу, будь он чипирован, руки бы не крутили!
263784231
Каждому члену общества с положительным анализом на антитела - жёлтые штаны, а остальным цаки надеть и радоваться...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний