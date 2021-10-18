Электронные паспорта появятся в трех субъектах РФ до конца 2022 года

До конца 2022 года в трех субъектах РФ планируют ввести электронные паспорта в двух видах. Об этом 18 октября сообщило ИА REGNUM, ссылаясь на главу Минцифры Максута Шадаева.



По словам чиновника, такое удостоверение личности будет существовать в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.



Министр отметил, что по части документов можно иметь полноценный цифровой двойник на своем мобильном.



«Мы запустили в пилотном режиме двойник СТС. Надеюсь, что в ближайшее время можно будет туда перевести и водительское удостоверение», — добавил Шадаев.

