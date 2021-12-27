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Электронные паспорта в России начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане

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Правительство РФ определило три пилотных региона для внедрения цифрового паспорта. Ими стали Москва, Московская область и Республика Татарстан. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 27 декабря сообщает ТАСС.

По словам Чернышенко, именно у указанных субъектов уже выстроена высокая технологическая готовность к использованию этих документов. При этом использовать электронный паспорт можно будет в любой точке России. Вице-премьер также добавил, что системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — бланка и микросхемы.

Ранее «Фонтанка» уже писала, что электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. При этом замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого россиянина.

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Комментарии (3)

Grotesk
просто не определились с местом вживления чипа...
Danik
Смарт карта!?
Идентификационный номер при рождении дать!
Все остальные документы под тем же номером. Сквозная документация только под этим номером: пенсионное, медицинское, права, налоговая,...
Все просто будет!
А то каждое ведоство плодит свою базу и свои номера, свою форму. Кто А4 - налоговая, это пластиковую карточку.
Бред идиотов!
dedmoroz_5e4d8827384c2
чип?
куар-код?
штрих-код?
на флэшке?
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