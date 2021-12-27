Электронные паспорта в России начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане

Правительство РФ определило три пилотных региона для внедрения цифрового паспорта. Ими стали Москва, Московская область и Республика Татарстан. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 27 декабря сообщает ТАСС.



По словам Чернышенко, именно у указанных субъектов уже выстроена высокая технологическая готовность к использованию этих документов. При этом использовать электронный паспорт можно будет в любой точке России. Вице-премьер также добавил, что системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — бланка и микросхемы.

