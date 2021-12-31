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В Петербурге к делу «лжеюристов» добавились новые эпизоды обмана пенсионеров под соусом помощи

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Задержанная ранее четверка петербуржцев, которых полиция считает лжеюристами, обзавелась новыми эпизодами в уголовном деле о мошенничестве. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По мнению следствия, группа предлагала юридическую помощь пенсионерам, а в реальности оставляла из без денег. Так, 23 декабря в полицию обратилась 70-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что в сентябре пришла в офис на Большой Московской, чтобы вернуть проигранные на бирже 3 млн рублей. В конторе она оставила 357 тысяч, которые не принесли ей никакого облегчения.

В тот же день заявление было принято от 62-летней женщины, которая отдала юристам более 4,5 млн рублей, чтобы вернуть в магазин рюкзак за 400 рублей. Другая 40-летняя гражданка лишилась 477 тысяч.

Мера пресечения обвиняемым не изменялась, двое из них сидят дома, двое — под стражей.

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Комментарии (3)

bluxer
Пора по-серьезному разобраться с лжеюристами. Много их развелось.
AlBerkut
4,5 ляма, за рюкзак ценою в 400 руб?
Это, собственно, КАК????
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