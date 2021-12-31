В Петербурге к делу «лжеюристов» добавились новые эпизоды обмана пенсионеров под соусом помощи

Задержанная ранее четверка петербуржцев, которых полиция считает лжеюристами, обзавелась новыми эпизодами в уголовном деле о мошенничестве. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По мнению следствия, группа предлагала юридическую помощь пенсионерам, а в реальности оставляла из без денег. Так, 23 декабря в полицию обратилась 70-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что в сентябре пришла в офис на Большой Московской, чтобы вернуть проигранные на бирже 3 млн рублей. В конторе она оставила 357 тысяч, которые не принесли ей никакого облегчения.