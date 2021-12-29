Куча выброшенных тряпок устроила потоп на дороге под Петербургом

Дорогу в Тосненском районе Ленобласти днем 29 декабря подтопило из-за мешка тряпок в канализационном колодце. Пока дорожники убирали воду с проезжей части, работники Водоканала вытаскивали зловонный засор.
ЧП произошло на Советском проспекте в Никольском. Как сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, водой залило участок дороги Ульяновка — Отрадное и часть территории города. Причиной потопа оказались разбухшие тряпки, выкинутые жильцами многоквартирного дома.
Прибывшие на место дорожники быстро начали убирать воду с проезжей части: на холоде асфальт мог превратиться в каток. В это время сотрудники «Тосненского водоканала» пробивали засор, извлекая на поверхность груду мокрой ветоши. Когда вода ушла, остатки ее убрали на обочину тяжелым грейдером, а дорогу обработали.
«Ленавтодор» напоминает, что заявки по ситуации на региональных дорогах Ленинградской области принимает круглосуточная горячая телефонная линия: 8(812) 251–42–84.