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Куча выброшенных тряпок устроила потоп на дороге под Петербургом

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Дорогу в Тосненском районе Ленобласти днем 29 декабря подтопило из-за мешка тряпок в канализационном колодце. Пока дорожники убирали воду с проезжей части, работники Водоканала вытаскивали зловонный засор.

ЧП произошло на Советском проспекте в Никольском. Как сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, водой залило участок дороги Ульяновка — Отрадное и часть территории города. Причиной потопа оказались разбухшие тряпки, выкинутые жильцами многоквартирного дома.

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Прибывшие на место дорожники быстро начали убирать воду с проезжей части: на холоде асфальт мог превратиться в каток. В это время сотрудники «Тосненского водоканала» пробивали засор, извлекая на поверхность груду мокрой ветоши. Когда вода ушла, остатки ее убрали на обочину тяжелым грейдером, а дорогу обработали.

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«Ленавтодор» напоминает, что заявки по ситуации на региональных дорогах Ленинградской области принимает круглосуточная горячая телефонная линия: 8(812) 251–42–84.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (2)

zlopopik
Понаехавшим просто не объяснили, что можно, а что нельзя кидать в унитаз. Им кажется, что в это чудо техники можно кидать все. Но это не так.
Урус-Баши
В деревнях народ к говну привычный. Загадить окружающий пейзаж - дело обыденное, на это внимания не обращают. Если собственную квартиру зальёт, то и тогда не факт, что сильно расстроит. Лозунг в сельхозгазете советского периода: Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто. Квартира в многоквартирном доме, если он стоит в деревне - тот же амбар.
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