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Таксиста, сломавшего нос после замечания о парковке в Купчино, навсегда отлучили от пассажиров «Ситимобил»

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Конфликт из-за парковки с главой муниципалитета во Фрунзенском районе Петербурга обернулся для таксиста уголовным делом и вечным баном, но только в одном сервисе.

«Этот водитель партнера заблокирован в сервисе навсегда, без права на восстановление», — сообщили «Фонтанке» в «Ситимобил» 29 декабря.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено накануне. 30-летний гражданин Узбекистана ушёл от следователя в статусе подозреваемого и с подпиской о невыезде.

Иностранца задержали 27 декабря после того, как он сломал нос главе муниципального образования № 72 Павлу Швецу. Последний рассказал, что причиной стало замечание о парковке, сделанное таксисту-нарушителю.

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Комментарии (4)

266109040
ждём теперь кому он сломает нос работая в яндексе?
мухомор
хочу такое же заявление по данному персонажу от Погранслужбы ФСБ.
Чекист007
"отлучили" от одного агрегатора - остались несколько((: т.е. проблема не решена
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