Таксиста, сломавшего нос после замечания о парковке в Купчино, навсегда отлучили от пассажиров «Ситимобил»

Конфликт из-за парковки с главой муниципалитета во Фрунзенском районе Петербурга обернулся для таксиста уголовным делом и вечным баном, но только в одном сервисе.



«Этот водитель партнера заблокирован в сервисе навсегда, без права на восстановление», — сообщили «Фонтанке» в «Ситимобил» 29 декабря.



Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено накануне. 30-летний гражданин Узбекистана ушёл от следователя в статусе подозреваемого и с подпиской о невыезде.



Иностранца задержали 27 декабря после того, как он сломал нос главе муниципального образования № 72 Павлу Швецу. Последний рассказал, что причиной стало замечание о парковке, сделанное таксисту-нарушителю.

