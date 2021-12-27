Таксист сломал нос главе муниципалитета в Купчино из-за замечания о неправильной парковке

Как сообщил «Фонтанке» сам Павел Швец, летом этого года муниципалитет, который он возглавляет, организовал благоустройство данной территории, сделав дорожки, но вложенные усилия не оценили автомобилисты, которые то и дело норовили припарковаться на пешеходной зоне.



«Мы загородили всё бетонными блоками, чтобы машины не разрушили то, что сделано. Сегодня утром еду мимо, вижу — машина стоит. Подошёл посмотреть: таксист хотел просочиться между забором и бетонным блоком и, естественно, застрял. Я сказал ему, что тут газон и пешеходная дорожка и тут ездить нельзя», — рассказал глава муниципалитета.

