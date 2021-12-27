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Таксист сломал нос главе муниципалитета в Купчино из-за замечания о неправильной парковке

Главе муниципального образования №72 Павлу Швецу сломали нос после перепалки с водителем такси, нарушившим правила парковки. Инцидент произошел 27 декабря на Софийской улице в Петербурге.

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Как сообщил «Фонтанке» сам Павел Швец, летом этого года муниципалитет, который он возглавляет, организовал благоустройство данной территории, сделав дорожки, но вложенные усилия не оценили автомобилисты, которые то и дело норовили припарковаться на пешеходной зоне.

«Мы загородили всё бетонными блоками, чтобы машины не разрушили то, что сделано. Сегодня утром еду мимо, вижу — машина стоит. Подошёл посмотреть: таксист хотел просочиться между забором и бетонным блоком и, естественно, застрял. Я сказал ему, что тут газон и пешеходная дорожка и тут ездить нельзя», — рассказал глава муниципалитета.

Замечание и попытка сфотографировать машину не воодушевили водителя. «Он выскочил и ударил меня лбом в нос, стал вырывать телефон», — добавил Швец. По его словам, конфликт в итоге остановил местный житель.

На данный момент глава муниципалитета находится в больнице на обследовании, у него подозревают перелом носа. Таксиста задержала полиция.

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Комментарии (37)

jokir
Вангую, что за рулём шайтан-арбы очередной овцелюб
Brit
Да, автохлама стало очень много, как и всяких шавок из расплодившихся администраций. Уже друг на друге стоят. Пора как в Москве делать автомобиль роскошью.
Мелкотравчатому главе желаю страдать поносом. Купчино стал самым всратым районом города. После Колпино. И единственное, что делают эти "главы", это воруют и тявкают на людей.
08765432
Повод для конфликта был , нос это легкие, либо административка либо 115 - частное обвинение в мировом суде без гособвинителя
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