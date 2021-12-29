Нападение таксиста на главу муниципалитета Купчино стало уголовным делом

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, дело по статье 318 УК накануне возбудил Следственный комитет. 30-летнего гражданина Узбекистана допросили и отпустили, ограничив обязательством о явке. В «Ситимобил» заявили, что доверять своих пассажиров ему пока не готовы — водитель заблокирован в сервисе до выяснения обстоятельств.



Таксиста задержали 27 декабря на Софийской улице, 20/4. Как рассказал глава муниципального образования № 72 Павел Швец, территорию благоустроил его муниципалитет, но пешеходы рады больше автомобилистов. В понедельник он застукал машину в цветографии такси, которая застряла, пытаясь просочиться между забором и бетонным блоком. Разговор о правилах парковки для Швеца закончился сломанным носом.