FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Нападение таксиста на главу муниципалитета Купчино стало уголовным делом

Водитель такси, ударивший главу муниципалитета Павла Швеца во Фрунзенском районе Петербурга, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. Он вернулся на дороги, но не на работу.

6
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, дело по статье 318 УК накануне возбудил Следственный комитет. 30-летнего гражданина Узбекистана допросили и отпустили, ограничив обязательством о явке. В «Ситимобил» заявили, что доверять своих пассажиров ему пока не готовы — водитель заблокирован в сервисе до выяснения обстоятельств.

Таксиста задержали 27 декабря на Софийской улице, 20/4. Как рассказал глава муниципального образования № 72 Павел Швец, территорию благоустроил его муниципалитет, но пешеходы рады больше автомобилистов. В понедельник он застукал машину в цветографии такси, которая застряла, пытаясь просочиться между забором и бетонным блоком. Разговор о правилах парковки для Швеца закончился сломанным носом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

VKuser435859
Законы защищают только определенные слои населения ? (другие просто умирают - от того что асфальт жесткий или на зону по 282 ст (мигрантов бьют только !!! нацисты))
AndreyGid
уже на перекладных в родной кишлак наверное к себе едет.
во дворе тоже очередной смуглый гость исключительно на тротуаре свой смуглый Солярис ставит- вот гадаю будет руки распускать пытаться когда его увижу или нет, даже интересно.
Kezevo
Он уже в пулково...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний