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«Ситимобил» временно заблокировал водителя, сломавшего нос главе муниципалитета в Купчино

Таксист с неадекватной реакцией на замечание о парковке, которое сделал глава муниципалитета во Фрунзенском районе Петербурга, получил протокол о мелком хулиганстве. Вместе с ним в «чёрном списке» рискует оказаться весь таксопарк.

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Как сообщили «Фонтанке» в «Ситимобил» 28 декабря, водитель заблокирован в сервисе до выяснения обстоятельств. Саму ситуацию в компании называют недопустимой и заверяют, что намерены всячески способствовать расследованию.

«Важно отметить, что водители не являются сотрудниками компании «Ситимобил», они сотрудничают с нами через таксопарки-партнеры. Такое поведение недопустимо для партнера нашего сервиса, подобный инцидент может стать причиной блокировки водителя без права на восстановление», — добавили в «Ситимобил».

Накануне глава муниципального образования № 72 Павел Швец рассказал о попытке пристыдить таксиста, который нарушил правила парковки на Софийской улице. В ответ на замечание он получил лбом в лицо.

Подозрение на перелом носа подтвердилось в больнице. Таксиста задержали на месте. Это 30-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный на улице Достоевского и ранее, по предварительным данным, не попадавшийся на нарушении УК. Его доставили в полицию, вручили протокол о мелком хулиганстве и разместили в камере. Уголовное дело пока не возбуждено.

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Комментарии (8)

VKuser460175249
В Ситимобил ушли работать те, кого выгнали из Яндекса.
bebop
ждем "нежелательности в рф"
Igorius
Молодцы агрегаторы. Что Яндекс, что Ситимобил. Если бы они бесплатно работали, а то ведь деньги то они с таксистов стригут с удовольствием, причем немалые (что-то около 30% от каждого заказа). А как начинаются проблемы - "мы не при чем, мы агрегатор". Пассажиры работают с агрегатором, таксисты работают с агрегатором... Как это он не при чём? Давно пора в первую очередь все эти ситимобилы заставить отвечать за все косяки тех людей, которых они фактически нанимают для исполнения заказов.
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