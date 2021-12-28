«Ситимобил» временно заблокировал водителя, сломавшего нос главе муниципалитета в Купчино

Как сообщили «Фонтанке» в «Ситимобил» 28 декабря, водитель заблокирован в сервисе до выяснения обстоятельств. Саму ситуацию в компании называют недопустимой и заверяют, что намерены всячески способствовать расследованию.



«Важно отметить, что водители не являются сотрудниками компании «Ситимобил», они сотрудничают с нами через таксопарки-партнеры. Такое поведение недопустимо для партнера нашего сервиса, подобный инцидент может стать причиной блокировки водителя без права на восстановление», — добавили в «Ситимобил».

