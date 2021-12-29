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У бизнесмена в Петербурге угнали «Лексус» за 6 млн, на котором он не успел еще накататься

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В Калининском районе угонщики сделали себе подарок перед Новым годом — новенький Lexus RX 352.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря в ГУ МВД, в полицию района накануне обратился 35-летний директор компании, которая занимается лизингом. Он сообщил, что около восьми вечера 27 декабря припарковал свой только что купленный автомобиль у ресторана на Тихорецком проспекте, 43. В заведении мужчина выпил и домой отправился на такси. А когда вернулся около половины третьего дня за машиной, то не обнаружил её на парковке.

Сумма ущерба составила 6 миллионов 300 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

zlopopik
В Казахстан обычно увозили лизинговые LX 570 и Land Cruiser 200.
Бизнесмен сделал все, чтобы с его 352-м (Фонтанка, привет! рано Новый год отмечать начали) случилось то же самое.
leshiy
Что это за "лексус" такой? 352
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