У бизнесмена в Петербурге угнали «Лексус» за 6 млн, на котором он не успел еще накататься

В Калининском районе угонщики сделали себе подарок перед Новым годом — новенький Lexus RX 352.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря в ГУ МВД, в полицию района накануне обратился 35-летний директор компании, которая занимается лизингом. Он сообщил, что около восьми вечера 27 декабря припарковал свой только что купленный автомобиль у ресторана на Тихорецком проспекте, 43. В заведении мужчина выпил и домой отправился на такси. А когда вернулся около половины третьего дня за машиной, то не обнаружил её на парковке.
Сумма ущерба составила 6 миллионов 300 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.