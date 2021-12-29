FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге аномальные пробки. Но не такие, как вы подумали

На улицах Петербурга необычно свободно. Днём ситуация изменится.

0
Печать

Загруженность дорог Петербурга к 9 утра 29 декабря составила 4 балла по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов, а в декабре часто достигали и «семёрки», в том числе вчера.

ПоделитьсяПоделиться

Динамика пробок традиционно меняется в последние дни перед Новым годом. Утром загруженность бывает ниже, поскольку учёба в школах уже закончилась, и многие горожане начинают уезжать на каникулы. А днём — выше из-за предпраздничной суеты.

Вчера днём загруженность дорог держалась на уровне 8 баллов, время от времени повышаясь до 9, а затем и до 10 баллов. В пробках стояли даже кареты. Коллапс в центре города держался до глубокого вечера. Ситуацию усложняли неожиданные перекрытия движения. «Вчера дети 7–10 лет ездили на экскурсию. Из-за внезапных перекрытий вместо 40 минут дети провели в автобусе, стоя в пробках, несколько часов», — жалуется читатель «Фонтанки» Влад.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний