В Петербурге аномальные пробки. Но не такие, как вы подумали

Загруженность дорог Петербурга к 9 утра 29 декабря составила 4 балла по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов, а в декабре часто достигали и «семёрки», в том числе вчера.

Динамика пробок традиционно меняется в последние дни перед Новым годом. Утром загруженность бывает ниже, поскольку учёба в школах уже закончилась, и многие горожане начинают уезжать на каникулы. А днём — выше из-за предпраздничной суеты.



Вчера днём загруженность дорог держалась на уровне 8 баллов, время от времени повышаясь до 9, а затем и до 10 баллов. В пробках стояли даже кареты. Коллапс в центре города держался до глубокого вечера. Ситуацию усложняли неожиданные перекрытия движения. «Вчера дети 7–10 лет ездили на экскурсию. Из-за внезапных перекрытий вместо 40 минут дети провели в автобусе, стоя в пробках, несколько часов», — жалуется читатель «Фонтанки» Влад.

