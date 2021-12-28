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КАД свободна, а в центре до сих пор коллапс. «Мерседесу» в пробке потребовалась «ручная тяга»

Только к началу девятого загруженность дорог Петербурга снизилась до «жёлтых» 6 баллов, что всё равно больше обычного. При этом в центре города до сих пор транспортный коллапс.

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Около 18:30 в очередной раз перекрывали Дворцовый мост, автомобилисты стояли больше получаса. «Черт дёрнул поехать в магазин сегодня. Дай, думаю, куплю продукты в будний днем, чтоб не толпиться. Итог - 2 часа стоямба, вся заморозка разморозилась, - сетует Елена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». - Вывод: нужно все-таки лучше следить за политикой и новостями».

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Многие в сегодняшних аномальных пробках разворачивались, порой не без трудностей. Например, на Малоохтинской набережной «Мерседес» пришлось толкать руками, чтобы он смог преодолеть разделительную полосу.

На Ириновском проспекте «водитель микроавтобуса решил, что по заснеженным рельсам быстрее, чем по обычной заполненности», и в итоге трамваям пришлось стоять, пишут в «ДТП и ЧП».

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Большую часть дня загруженность дорог Петербурга держалась на уровне 8 баллов, время от времени повышаясь до 9, а затем и до 10 баллов. «Не только не выехать из города, но и не перейти улицу, например Московский проспект, на каждом переходе по палочнику, постоянно горящий зеленый», - жаловался читатель «Фонтанки» Александр.

Аномальные пробки в Петербурге зачастили с конца ноября, когда пошли снегопады. Кроме того, загруженность дорог традиционно сильно возрастает в последние дни перед Новым годом, когда горожане массово готовятся к празднику.

Сегодня, 28 декабря, в Петербурге проходит неформальный саммит руководителей стран СНГ. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

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Комментарии (1)

Buka
Надеюсь правильно голосовавшие за изменение конституции, тоже стоят в этих пробках, радуясь заботе о народе.
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