КАД свободна, а в центре до сих пор коллапс. «Мерседесу» в пробке потребовалась «ручная тяга»

Около 18:30 в очередной раз перекрывали Дворцовый мост, автомобилисты стояли больше получаса. «Черт дёрнул поехать в магазин сегодня. Дай, думаю, куплю продукты в будний днем, чтоб не толпиться. Итог - 2 часа стоямба, вся заморозка разморозилась, - сетует Елена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». - Вывод: нужно все-таки лучше следить за политикой и новостями».
Многие в сегодняшних аномальных пробках разворачивались, порой не без трудностей. Например, на Малоохтинской набережной «Мерседес» пришлось толкать руками, чтобы он смог преодолеть разделительную полосу.
На Ириновском проспекте «водитель микроавтобуса решил, что по заснеженным рельсам быстрее, чем по обычной заполненности», и в итоге трамваям пришлось стоять, пишут в «ДТП и ЧП».
Большую часть дня загруженность дорог Петербурга держалась на уровне 8 баллов, время от времени повышаясь до 9, а затем и до 10 баллов. «Не только не выехать из города, но и не перейти улицу, например Московский проспект, на каждом переходе по палочнику, постоянно горящий зеленый», - жаловался читатель «Фонтанки» Александр.