Пробки в Петербурге выбили «десять», перекрыта Гороховая, а Невский уплотнился до максимума

Видимо, вечером происходил исход мерзоты какой - то из города. Не только не выехать из города, но и не перейти улицу в центре, например, на Московском пр. на каждом переходе по палочнику и "вечно зеленый". Бедные люди стоят десятками минут на морозе и ветру. Спасибо этим.....за испорченное предновогоднее настроение, впрочем, им глубоко нас...ть на народ, они ж цареподобные, хотя, если вспомнить 17 год....