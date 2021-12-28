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Пробки в Петербурге выбили «десять», перекрыта Гороховая, а Невский уплотнился до максимума

В половине шестого часа вечера 28 декабря загруженность дорог Петербурга доросла до 10 баллов. Автомобилисты застряли в центре и на юге города, в северной и восточной части пробок заметно меньше.

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Невский проспект, по данным «Яндекса», в сторону Дворцовой оказался загружен на все 10 баллов. Садовая улица плотно стоит в обе стороны. Напряженная дорожная ситуация на Васильевском острове, на Петроградской стороне пробок при этом несколько меньше. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Константин сообщает о перекрытии Гороховой, Малой и Большой Морских улиц и набережной Мойки.

vk.com/spb_today

Многокилометровая пробка на ЗСД, судя по картам, частично рассосалась, частично переместилась ближе к КАД. При этом в 5-километровом заторе встали улица Салова и Благодатная улица, затор тянется от Софийской улицы до Кубинской улицы. На юге КАД по-прежнему плотно, причем в обе стороны.

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Комментарии (4)

266205921
Видимо, вечером происходил исход мерзоты какой - то из города. Не только не выехать из города, но и не перейти улицу в центре, например, на Московском пр. на каждом переходе по палочнику и "вечно зеленый". Бедные люди стоят десятками минут на морозе и ветру. Спасибо этим.....за испорченное предновогоднее настроение, впрочем, им глубоко нас...ть на народ, они ж цареподобные, хотя, если вспомнить 17 год....
Dimitry Antonov
Отцы народов Азиопы встречаются, все как один - долголетнии. Чему удивляться, что такое отношение к населению?
zoera
Эти censored даже Волхонское перекрыли. Слов нет, одни маты.
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