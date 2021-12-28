Пробки в Петербурге выбили «десять», перекрыта Гороховая, а Невский уплотнился до максимума

Невский проспект, по данным «Яндекса», в сторону Дворцовой оказался загружен на все 10 баллов. Садовая улица плотно стоит в обе стороны. Напряженная дорожная ситуация на Васильевском острове, на Петроградской стороне пробок при этом несколько меньше. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Константин сообщает о перекрытии Гороховой, Малой и Большой Морских улиц и набережной Мойки.
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Многокилометровая пробка на ЗСД, судя по картам, частично рассосалась, частично переместилась ближе к КАД. При этом в 5-километровом заторе встали улица Салова и Благодатная улица, затор тянется от Софийской улицы до Кубинской улицы. На юге КАД по-прежнему плотно, причем в обе стороны.