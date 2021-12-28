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«Часть гибридной войны против России». Бастрыкин заявил, что Запад дестабилизирует российскую молодежь с помощью фильмов и игр

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что «некоторые западные институты» ведут против России гибридную войну, в рамках которой дестабилизируют молодежь с помощью фильмов и компьютерных игр. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном «Российской газетой» 28 декабря.

«Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр», — отметил Бастрыкин.

Глава СК полагает, что иностранные фильмы, которые смотрит российская молодежь, акцентируют внимание на «довольно простых ценностях»: праве сильного, эгоизме, а также нередко приветствуют насилие и даже убийства, совершенные якобы во благо. По его словам, стратегия национальной безопасности определяет, что информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией культурного суверенитета.

«В продолжение этого мы сталкиваемся и с попытками фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Таким образом, идет формирование совершенно иного мировоззрения, тормозящего развитие личности, и, как следствие, утрата морального здоровья общества», — резюмировал Бастрыкин.

Ранее глава СК заявлял, что за стрельбой в школах стоят Интернет и компьютерные игры. По его словам, детей надо «вытаскивать из Интернета, а не погружать туда за бюджетные деньги», а игры приучают «решать проблемы «просто» — ликвидируя оппонента». Позже Бастрыкин пояснил, что СК не предлагал запретить Интернет — только ограничить опасную для детей информацию.

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Комментарии (37)

***_555
Политбюро ЦК КПСС...
VKuser174198221
На какой же планете надо находится, чтобы нести подобную ахинею...Может пора прекратить издеваться над старым и явно больным человеком, загружая его исполнением госслужебных обязанностей, и отпустить его на пенсию, отдыхать, под надзор заботливых врачей.....
Sofora
Молодежь сидит дома пока не трогают соцсети , интернет и игры, если они думают, что когда они это все радостно отключат, все так и будет продолжаться - они глубоко ошибаются
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