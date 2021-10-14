Бастрыкин: СК не предлагал запретить интернет, только ограничить опасную для детей информацию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство никогда не предлагало полностью запретить интернет, но об ограничениях говорить можно и нужно. При этом следует опираться на тщательный анализ, рассказал он 14 октября в беседе с РИА Новости.
«Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них», — пояснил он.
Также, уточнил Бастрыкин, принимать такие запреты нужно на основе следственной практики и четкого понимания ситуации.
Ранее глава СК заявлял, что за стрельбой в школах стоят интернет и компьютерные игры. По его словам, детей надо «вытаскивать из интернета, а не погружать туда за бюджетные деньги», а игры приучают «решать проблемы «просто» — ликвидируя оппонента».