Бастрыкин: СК не предлагал запретить интернет, только ограничить опасную для детей информацию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство никогда не предлагало полностью запретить интернет, но об ограничениях говорить можно и нужно. При этом следует опираться на тщательный анализ, рассказал он 14 октября в беседе с РИА Новости.



«Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них», — пояснил он.



Также, уточнил Бастрыкин, принимать такие запреты нужно на основе следственной практики и четкого понимания ситуации.

