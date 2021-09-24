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Бастрыкин: За стрельбой в школах стоят Интернет и компьютерные игры

Глава Следственного комитета рассказал о причинах стрельбы в учебных заведениях

Глава Следственного комитета рассказал о причинах стрельбы в учебных заведениях.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из Интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — цитирует 24 сентября заявление Александра Бастрыкина ТАСС.

По его словам, опасность еще и в том внимании, которое уделяется нападавшим. Бастрыкин также отметил, что в соцсетях блогеры создают сомнительный контент с жестокостью и противоправными действиям. Несмотря на это, у них миллионы просмотров.

Он посетовал и на то, что компьютерные игры приучают «решать проблемы «просто» — ликвидируя оппонента».

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал молодой сотрудник ГИБДД. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей.

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Комментарии (31)

alex715-6
Извечный принцип "не можешь драться- дави на глаз" в интерпретации любителя возбуждения уголовных дел по материалам недоблогеров
Клаустрофобик
А за Бастрыкиным стоит мафия.
Danik
Бездуховность общества, бесцельность жизни, бесперспективность. Бесконечное насилие на телеэкране. Крик и ругать малаховых, соловьевых и парочки из России 1.
Показуха. Воровство чинуш и депутатов. Коррупция. ...
Короче, полная деградация общества!
Вот это все про Россию сейчас!
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