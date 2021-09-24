Бастрыкин: За стрельбой в школах стоят Интернет и компьютерные игры

Глава Следственного комитета рассказал о причинах стрельбы в учебных заведениях.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из Интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — цитирует 24 сентября заявление Александра Бастрыкина ТАСС.



По его словам, опасность еще и в том внимании, которое уделяется нападавшим. Бастрыкин также отметил, что в соцсетях блогеры создают сомнительный контент с жестокостью и противоправными действиям. Несмотря на это, у них миллионы просмотров.