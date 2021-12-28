Пробки в Петербурге снова пошли в рост. В соревнование на самую медленную магистраль включилось Московское шоссе

После небольшого послабления в районе двух часов дня пробки на дорогах Петербурга снова доросли до 9 баллов. Многокилометровый затор соединил Петроградскую сторону с центром, а на юге ко всеобщему стоянию присоединилось многострадальное Московское шоссе.



По данным «Яндекс.Пробок», в начале четвертого часа дня 28 декабря загруженность петербургских дорог второй раз за день достигла 9 баллов, что на 3 балла больше обычного. Ожидается, что на этом уровне пробки останутся ближайшие четыре часа.

В покрасневшем центре выделилась необычно плотная пробка на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади, Троицком мосту, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улице. Она растянулась на 6,4 километра от улицы Академика Павлова до Сенной площади, и застрять в ней можно почти на три часа. Также плотно забиты Невский и Литейный проспекты.