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«Десятка» пока отменяется. Дворцовый мост успел отдохнуть: автомобилистам приходится разворачиваться

Дворцовый мост через Неву закрыли надолго.

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Пробки в Петербурге приостановили своё движение к «десятке». После рекордных 9 баллов в 13:20 загруженность дорог вскоре снизилась до 8 баллов и пока удерживается на этом уровне.

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Самый сильный коллапс — в центре города. Дворцовый мост опустел после проезда кортежа, но движение так и не открыли, рассказывает читатель «Фонтанки» Евгений. По его словам, он простоял перед мостом около 50 минут и в итоге развернулся и уехал вглубь Васильевского острова.

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На юге КАД и на Кубинской улице, где водились перекрытия у въезда на ЗСД, пробки уже рассосались.

Аномальные пробки в Петербурге зачастили с конца ноября, когда пошли снегопады. Кроме того, загруженность дорог традиционно сильно возрастает в последние дни перед Новым годом, когда горожане массово готовятся к празднику.

Сегодня, 28 декабря, в Петербурге проходит неформальный саммит руководителей стран СНГ. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

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Комментарии (1)

Москва 2041
"Десятка отменяется" - я было подумал сначала, что это про тюремные сроки для врагов народа. Дальше ожидалось - "только расстрел".
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