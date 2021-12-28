«Десятка» пока отменяется. Дворцовый мост успел отдохнуть: автомобилистам приходится разворачиваться

Пробки в Петербурге приостановили своё движение к «десятке». После рекордных 9 баллов в 13:20 загруженность дорог вскоре снизилась до 8 баллов и пока удерживается на этом уровне.
Самый сильный коллапс — в центре города. Дворцовый мост опустел после проезда кортежа, но движение так и не открыли, рассказывает читатель «Фонтанки» Евгений. По его словам, он простоял перед мостом около 50 минут и в итоге развернулся и уехал вглубь Васильевского острова.
На юге КАД и на Кубинской улице, где водились перекрытия у въезда на ЗСД, пробки уже рассосались.
Аномальные пробки в Петербурге зачастили с конца ноября, когда пошли снегопады. Кроме того, загруженность дорог традиционно сильно возрастает в последние дни перед Новым годом, когда горожане массово готовятся к празднику.