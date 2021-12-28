Депутата Госдумы Валерия Рашкина лишили водительских прав на полтора года

Мировой судья судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области наложила административный штраф на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которого обнаружили под Саратовом с тушей лося в багажнике. Об этом 28 декабря со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».



«По ч. 1.ст 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) Рашкин на 1,5 года лишен права управления транспортным средством. Кроме того, он административно оштрафован на 30 тысяч рублей», — уточнил собеседник агентства.

