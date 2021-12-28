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Депутата Госдумы Валерия Рашкина лишили водительских прав на полтора года

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Мировой судья судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области наложила административный штраф на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которого обнаружили под Саратовом с тушей лося в багажнике. Об этом 28 декабря со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

«По ч. 1.ст 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) Рашкин на 1,5 года лишен права управления транспортным средством. Кроме того, он административно оштрафован на 30 тысяч рублей», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы избрал депутату запрет определенных действий по уголовному делу о незаконной охоте. Вплоть до 13 февраля 2022 года ему запретили посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями, а также покидать место жительства в ночное время.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы. 17 ноября в Госдуму поступило представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Госдума обсудит этот вопрос 25 ноября.

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Комментарии (11)

Oliv
А ведь грозили наверняка тюрьмой. Вот так легко и заполучают агентов влияния в нужных сообществах.
Москва 2041
Что значит "нельзя покидать место жительства в ночное время"?
Нам пытаются тонко намекнуть, что Рашкин еще и вампирит по ночам?
Pilat
Так никто и не дал ответа на вопрос- каким образом депутата, лицо не прикосновенное, смогли остановить и досмотреть?
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