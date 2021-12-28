МВД: Иностранцев будут выдворять из России с 2022 года за незаконный труд

«С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника», — гласит запись , опубликованная 28 декабря на сайте МВД РФ.

С 1 января 2022 года иностранцы могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность. Работодателям, привлекшим таких работников, грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого человека.

В ведомстве отметили, что 31 декабря заканчиваются временные меры, которые позволяли иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из России.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заблаговременной подготовки трудовых мигрантов к поездке в Россию. По его словам, иностранцам нужно заранее изучать язык и законодательство страны.



Во второй половине декабря стало известно, что мигрантам сократят срок временного пребывания в РФ в случае их уклонения от прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Данную меру примут и в том случае, если будет установлен факт употребления иностранцем наркотиков или наличия у него ВИЧ-инфекции.



В воскресенье, 26 декабря, появилась информация о том, что за 11 месяцев 2021 года российские паспорта получили свыше 670 тысяч иностранцев.

