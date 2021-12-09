Путин: Мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов

Президент России на встрече с СПЧ заявил о важности взаимодействия со странами СНГ при вопросе трудовых мигрантов.



«Нужно заниматься тем, что те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке у себя на родине. Изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права», — заявил 9 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, миграционная политика — это одна из важнейших тем. Он уверен, что обсуждать этот вопрос необходимо на уровне СНГ.

