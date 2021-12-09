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Путин: Мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов

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Президент России на встрече с СПЧ заявил о важности взаимодействия со странами СНГ при вопросе трудовых мигрантов.

«Нужно заниматься тем, что те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке у себя на родине. Изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права», — заявил 9 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, миграционная политика — это одна из важнейших тем. Он уверен, что обсуждать этот вопрос необходимо на уровне СНГ.

Глава государства отметил, что совсем недавно говорил о трудовых мигрантах с лидером Узбекистана. Путин заверил, что взаимодействие есть и с другими странами.

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Комментарии (14)

SERGEY111
Заяся ? Да Заяся Заяся . Штраф без маски 4 тысч . рэ, знаем ? Знаем знаем - тогда проходи братан .
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.... может он лучше договорится с партнёрами , что бы нашу криминальную хронику с их "подвигами" и извинениями показывали на их национальных каналах ? Они же Киселёвых-Соловьёвых не смотрят и живут в своём манямирке.
52525252
Разогнать их по домам. Все чаще и чаще культурная столица напоминает аул или юрту.
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