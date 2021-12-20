Срок пребывания мигрантов в РФ сократят, если они будут уклоняться от дактилоскопии или у них найдут ВИЧ-инфекцию

Мигрантам сократят срок временного пребывания в РФ в случае их уклонения от прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Об этом говорится в приказе МВД, опубликованном 20 декабря на портале правовой информации.
«Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается, в случае если иностранный гражданин <...> уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача», — сказано в документе.
Также эту меру примут, если в ходе медосвидетельствования будет установлен факт употребления иностранцем наркотиков или наличия у него ВИЧ-инфекции. Человек должен будет покинуть Россию в течение трех дней с момента принятия решения о сокращении срока пребывания.
Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года. С этого дня трудовые мигранты, приезжающие в Россию, будут обязаны проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Далее им выдадут специальную карту. Нововведение обязательно для всех иностранцев, прибывающих в страну на срок более 90 дней.