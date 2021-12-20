Срок пребывания мигрантов в РФ сократят, если они будут уклоняться от дактилоскопии или у них найдут ВИЧ-инфекцию

Мигрантам сократят срок временного пребывания в РФ в случае их уклонения от прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Об этом говорится в приказе МВД, опубликованном 20 декабря на портале правовой информации.



«Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается, в случае если иностранный гражданин <...> уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача», — сказано в документе.

