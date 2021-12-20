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Срок пребывания мигрантов в РФ сократят, если они будут уклоняться от дактилоскопии или у них найдут ВИЧ-инфекцию

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Мигрантам сократят срок временного пребывания в РФ в случае их уклонения от прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Об этом говорится в приказе МВД, опубликованном 20 декабря на портале правовой информации.

«Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается, в случае если иностранный гражданин <...> уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача», — сказано в документе.

Также эту меру примут, если в ходе медосвидетельствования будет установлен факт употребления иностранцем наркотиков или наличия у него ВИЧ-инфекции. Человек должен будет покинуть Россию в течение трех дней с момента принятия решения о сокращении срока пребывания.

Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года. С этого дня трудовые мигранты, приезжающие в Россию, будут обязаны проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Далее им выдадут специальную карту. Нововведение обязательно для всех иностранцев, прибывающих в страну на срок более 90 дней.

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Комментарии (6)

Nothing
Здесь Врагу заслон поставлен Прочный, здесь стоит отважен и силен! На Родной земле Дальневосточной, Броневой, ударный батальон!
А Погранцы наши, как пацаны сдулись ))) Перед этой нечистью!
PROM
скажет что едет на месяц, а по факту пока не поймают. поменяет паспорт и снова
vvivanov
А почему только одного? Уклонился - всех родственников проводить обратно домой с лишением граждаства РФ, если такое выдавалось, и всех выплат.
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