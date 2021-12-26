Гражданство России с начала года получили почти 670 тыс. иностранцев

За 11 месяцев 2021 года российский паспорт получили свыше 670 тысяч иностранцев. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на сводку МВД по миграционной ситуации.



«За январь–ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 667 939», — говорится в документе. За аналогичный период прошлого года это число составляло 563 342.



«Большая часть соискателей гражданства приобретает его, используя упрощенный порядок, а значит, имеет близкую связь с Россией, которая выражается в наличии родственных связей либо принадлежности к категории соотечественников, наиболее адаптированных к культуре нашей страны», — заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

