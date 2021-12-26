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Гражданство России с начала года получили почти 670 тыс. иностранцев

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За 11 месяцев 2021 года российский паспорт получили свыше 670 тысяч иностранцев. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на сводку МВД по миграционной ситуации.

«За январь–ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 667 939», — говорится в документе. За аналогичный период прошлого года это число составляло 563 342.

«Большая часть соискателей гражданства приобретает его, используя упрощенный порядок, а значит, имеет близкую связь с Россией, которая выражается в наличии родственных связей либо принадлежности к категории соотечественников, наиболее адаптированных к культуре нашей страны», — заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2021 года трудовые мигранты, приезжающие в Россию, будут обязаны проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Далее им выдадут специальную карту. Нововведение касается всех иностранцев, прибывающих в страну на срок более 90 дней.

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Комментарии (21)

SKPTM
Главное чтобы россияне без проблем получали гражданства развитых стран.
Даже квалифицированным специалистам с хорошим знанием английского языка сейчас стало сложнее уехать. Но ехать надо, тут всё уже будет только хуже в ближайшие 30 лет.
Старайтесь, учите языки и получайте востребованные в мире профессии, а не вот это вот всё.
Uber_33
Судя по всему, очччень иностранный: немцы, шведы, финны, норвежцы, канадцы и американцы. Немного швейцарцев.
Uber_33
Россияне на Запад. Азиаты в Россию.
Этногенез народов. Всё по Гумилеву.
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