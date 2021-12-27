Как трижды менялся приговор Юрию Дмитриеву — главное

на снимке Юрий Дмитриев / предоставила Виктория Ивлева Поделиться Поделиться







Петрозаводский городской суд 27 декабря назначил главе карельского «Мемориала»* Юрию Дмитриеву самое суровое из всех прежних, признав его виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. Защита Дмитриева назвала приговор ожидаемым и заявила, что намерена обжаловать решение в Верховном суде.

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«Ничего неожиданного не произошло, — сказал журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. — После того, как апелляцией было определено 13 лет, было ясно, что в этом суде при новом рассмотрении будет именно два года. Такая арифметика была, на мой взгляд, придумана, и это неслучайно, что сегодня и произошло».



Прошедший судебный процесс уже третий по счету. Первый был инициирован пять лет назад. «Фонтанка» вспоминает главное из дела Дмитриева.

«Переписывание истории»

До 2016 года Юрий Дмитриев был известен как краевед, публицист, исследователь сталинских репрессий и инициатор мемориала на месте массового захоронения в карельском Сандармохе. Незадолго до ареста Дмитриева была выдвинута гипотеза, которая расколола историческое сообщество. Члены Российского военно-исторического общества под председательством Владимира Мединского настаивали, что Сандармохе захоронены советские военнопленные, убитые в финских лагерях во время Второй мировой войны. Против этой версии категорически выступал карельский «Мемориал» во главе с Дмитриевым, они настаивали — в 1930-е НКВД расстреливало здесь мирное население. Противники «теории финских расстрелов» убеждены, что позиция РВИО — это попытка переписать историю и замолчать память о Большом терроре.

В 2018 году (Юрий Дмитриев к тому времени был уже оправдан в детском порно и арестован снова), десант РВИО высадился в Сандармохе и начал раскопки с целью найти доказательства версии о красноармейцах. Это спровоцировало новый виток обсуждения и вызвало гнев родственников жертв сталинских репрессий. Одним из критиков выступал директор краеведческого музея в Медвежьегорске Сергей Колтырин. Через пару месяцев он был арестован, а затем осужден за педофилию.



В 2019 году люди Мединского снова раскопали захоронение и заявили, что нашли подтверждение своей версии. Однако противная им часть исторического сообщества парировала — обнаруженные тела в равной степени могли принадлежать и красноармейцам, и жертвам репрессий.

«Дневник здоровья»

Первый раз Дмитриева арестовали в 2016 году. Поводом стал анонимный донос. В компьютере обнаружили папки «здоровье ребенка» и «дневник здоровья», где были собраны фотографии обнаженной приемной дочери. На момент ареста девочке было 11 лет. Дмитриев утверждал, что фотографии сделаны для органов опеки — ребенок страдал энурезом и сухость белья должна была демонстрировать должный уход. Краеведа обвинили в развратных действиях, в изготовлении порнографии, которую следователи увидели в 9 из 140 фотоснимков, и в незаконном хранении оружия — речь шла об обрезе охотничьего ружья, который экспертиза признала непригодным для стрельбы.

Специалисты института Сербского установили, что подсудимый психически здоров и сексуальных отклонений не имеет. В апреле 2018 года суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Полностью оправдательного приговора не получилось — за хранение обреза ему назначили 2,6 года лишения свободы. 2,3 года из них были вычтены в связи с тем, что 13 месяцев Дмитриев находился под стражей.



В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор Дмитриеву. Как заявлял адвокат общественного деятеля, на отмену приговора в том числе повлияло заявление приемной дочери Дмитриева о том, что она «расстроена и опозорена». В июле 2020 года по статье «Развратные действия» краевед был признан виновным и приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима. По двум другим статьям — изготовление порнографии и хранение оружия — Дмитриева признали невиновным.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии в рамках апелляции отменил оправдательную часть приговора, отправив эти статьи на новое рассмотрение. Наказание за разврат было увеличено кратно — с 3,5 до 13 лет. На ужесточении настаивали прокуратура и защита приемной дочери. Третий кассационный суд, который находится в Петербурге, «засилил» решение республиканских коллег. С прошлого октября по декабрь этого года Петрозаводский горсуд заново рассматривал дело Дмитриева. 27 декабря краевед признан виновным по всем трем статьям, по совокупности ему назначено 15 лет колонии строгого режима.



Критика дела

В 2018 году краеведа поддержал лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров. Он устроил уличный концерт в Москве, чтобы привлечь внимание к ситуации. Обращение в защиту Дмитриева подписали два лауреата Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также Джонатан Литтелл, обладатель самой престижной во Франции Гонкуровской премии по литературе.

Личное поручительство давала народная артистка СССР Инна Чурикова. На стороне защиты выступили актеры Олег Басилашвили и Чулпан Хаматова, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, журналист Владимир Познер, музыкант Борис Гребенщиков.

Политическую подоплеку в ужесточении приговора увидел Европейский союз, назвав решение суда необоснованным и несправедливым. Более 600 правозащитников, историков, журналистов и общественных деятелей подписали заявление в поддержку Дмитриева.

На церемонии премии «Звезда театрала» народная артистка России Лия Ахеджакова назвала Дмитриева «героем нашего времени» за его работу по восстановлению имен людей, похороненных в Сандармохе.

