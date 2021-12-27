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Карельский суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима

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В Петрозаводске суд огласил новый приговор Юрию Дмитриеву. Главе карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) назначили 15 лет колонии строгого режима.

Как сообщает 27 декабря ТАСС, историка признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Ранее он был оправдан по данным статьям.

В начале декабря стало известно, что прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы Дмитриева на два года к уже назначенным 13 годам.

Процесс историка длится уже почти четыре года. В 2018-м его оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии, однако через несколько недель арестовали снова. Дело слушали в закрытом режиме. Дмитриев отрицал свою вину, фотографирование обнаженной приемной дочери он объяснял вниманием к ее развитию, а прикосновения к ребенку — контролем за ее здоровьем.

Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», которую написала руководитель петербургского отделения общества «Мемориал» Ирина Флиге. Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1 111 заключенных и как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Юрию Дмитриеву и другим сотрудникам «Мемориала» удалось поименно установить 6 241 человека, расстрелянных в Сандармохе. Дмитриев также составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930–1940-е годы. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

*Международный «Мемориал» — с 2014 года НКО — иностранный агент по решению Минюста.

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Комментарии (8)

angel of death
т.е. человек историей занимался, а его за открытие достоверных данных о погибших тупо посадили?
коротко о науках в России....
Antuan Rokanten
Отвратительная история с Юрием Дмитриевым. Это невиновный человек, которому власти мстят за то, что он раскрыл имена палачей. И это Россия, 21 век. Какой ужас, какой позор судьям. Сколько же у нас торговцев совестью... Стыдно за это все перед цивилизованным миром. Свободу Юрию Дмитриеву! Не дадим скрыть имена палачей!
veteran78
Чего то я при Брежневе про такие сроки оппозиционерам не слыхал.
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