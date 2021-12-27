Карельский суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима

В Петрозаводске суд огласил новый приговор Юрию Дмитриеву. Главе карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) назначили 15 лет колонии строгого режима.



Как сообщает 27 декабря ТАСС, историка признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Ранее он был оправдан по данным статьям.



В начале декабря стало известно, что прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы Дмитриева на два года к уже назначенным 13 годам.

