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Прокуратура просит увеличить срок заключения «исследователю могильников НКВД» Юрию Дмитриеву до 15 лет

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Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы на два года в колонии строгого режима для главы карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) Юрия Дмитриева. Об этом 3 декабря пишет ТАСС со ссылкой на адвоката историка Романа Масалева.

«Представитель прокуратуры попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы», — сказал защитник.

Процесс историка продолжается уже почти 4 года. В 2018 году он был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Через несколько недель он был арестован повторно. Дело слушалось в закрытом режиме. Дмитриев вину отрицал. Фотографирование обнажённой приёмной дочери он объяснял контролем за её развитием после жизни в детдоме, а прикосновения к ребёнку — контролем за её здоровьем.

После увеличения срока с 3,5 года до 13 лет «Фонтанка» пообщалась с адвокатом Дмитриева Виктором Ануфриевым, который указывал на странности пересмотра приговора. 16 февраля Третий кассационный суд Петербурга оставил в силе приговор в 13 лет строгого режима.

* Международный «Мемориал» — с 2014 года НКО — иностранный агент по решению Минюста.

Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», которую написала руководитель петербургского отделения общества «Мемориал» Ирина Флиге. Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1 111 заключённых. Как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Юрию Дмитриеву и другим сотрудникам «Мемориала»* удалось поимённо установить 6 241 человека, расстрелянных в Сандармохе. Дмитриев также составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930–1940-е годы.

Уже несколько лет Российское военно-историческое общество во главе с экс министром культуры Владимиром Мединским проводит раскопки в Сандармохе в поисках доказательств версии, что в могильнике на самом деле покоятся останки советских военнопленных, погибших в финском плену.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

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Комментарии (11)

Pilat
Правосудие у них....
А какие у них трамваи? Эти стекла даже в на резину не ставят!!! (с)
265055770
А чья вообще инициатива с изготовлением фотографий была? Дмитриев до такого сам додумался, или подсказал кто?
dragvs
Ни за что уничтожают человека, ломают судьбы.
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