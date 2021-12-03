Прокуратура просит увеличить срок заключения «исследователю могильников НКВД» Юрию Дмитриеву до 15 лет

Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы на два года в колонии строгого режима для главы карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) Юрия Дмитриева. Об этом 3 декабря пишет ТАСС со ссылкой на адвоката историка Романа Масалева.

«Представитель прокуратуры попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы», — сказал защитник.

Процесс историка продолжается уже почти 4 года. В 2018 году он был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Через несколько недель он был арестован повторно. Дело слушалось в закрытом режиме. Дмитриев вину отрицал. Фотографирование обнажённой приёмной дочери он объяснял контролем за её развитием после жизни в детдоме, а прикосновения к ребёнку — контролем за её здоровьем.